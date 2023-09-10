Указ Путина запустит обмен замороженными активами с 15 декабря

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Владимир Путин

Указ президента РФ Владимира Путина от 9 сентября, определяющий новый порядок выплат по евробондам, запустит механизм обмена заблокированными активами иностранцев и россиян. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года.

В рамках новой схемы Минфин будет рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с заблокированных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые российским инвесторам поступают выплаты по их иностранным бумагам. Схема подразумевает обмен средств для выплат нерезидентам на счетах типа «И» на деньги российских инвесторов на замороженных зарубежных счетах.

При этом Минфин продолжит переводить на счета НРД средства по евробондам в рублях, депозитарий же сможет проводить выплаты иностранным держателям бумаг как на счета «И» в рублях, согласно действующему порядку, так и в валюте. Но валютные выплаты будут осуществлять иностранцам за счет валюты на счетах НРД за рубежом, для этого НРД будет передавать иностранному депозитарию сведения о держателях российских евробондов и суммах выплат, которые им причитаются.

Ранее Минфин оценил объем заблокированных активов россиян за рубежом в 1,5 трлн рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов докладывал президенту о подготовке проекта указа по разблокировке части иностранных активов для их обмена на российские.