У россиян появится новый способ платить за покупки смартфоном НСПК внедрит новый способ оплаты картами «Мир» через смартфон

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Национальная система платежных карт (НСПК) внедрит в России новый способ бесконтактной оплаты покупок через смартфон, при котором на мобильном устройстве покупателя будет формироваться уникальный QR-код, а продавец должен будет просканировать его на кассе, пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень НСПК. Предполагается, что данный QR-код будет формироваться через мобильное приложение самого банка на основе реквизитов карты.

Согласно выпущенному НСПК бюллетеню, подобные транзакции будут содержать не реквизиты карты, а лишь ссылку на них, то есть они будут токенизированы. Эти требования к защите пользовательских данных станут обязательными для каждого российского банка с 25 апреля 2023 года. Эксперты отмечают важность токенизации данных, поскольку в случае распознавания QR-кода камерами скрытого наблюдения картами пользователя смогут воспользоваться злоумышленники.

При использовании этой технологии QR-код выступает еще одним форм-фактором карты «Мир» и позволит сохранить все привычные клиенту возможности — делать покупки с помощью смартфона, получение кешбэка и других предоставляемых банком-эмитентом и платежной системой преимуществ, — подчеркнул источник в НСПК.

Первые тестовые испытания с вводом QR-кодов уже проводят банки «Синара» и «Русский стандарт», предполагается также внедрение системы в Газпромбанке, ПСБ, ВТБ и «Открытии».

О данном способе оплаты покупок «Известия» со ссылкой на бюллетень НСПК писали еще летом 2022 года, запуск проекта должен был произойти еще 25 октября. Создатели системы рассчитывали, что пилотным банком, который начнет внедрять новый способ бесконтактной оплаты, станет «Русский стандарт».