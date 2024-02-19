Турецкий Denizbank опроверг запрет на открытие счетов для россиян

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Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счетов россиянам, для этого необходимы вид на жительство и неснимаемый депозит в эквиваленте $10 тысяч, заявил представитель кредитной организации в одном из филиалов в Анкаре. По его словам, которые приводит РИА Новости, в рамках данного правила депозит нельзя снимать в течение срока действия счета.

Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. [Гражданам РФ] счета открываются, — сказал он.

В феврале представитель Denizbank объяснил, что банк запрашивает у россиян вид на жительство в связи с внутренними процедурами, а не из-за санкционной политики США. По его словам, речь идет об обновлении базы данных клиентов.

До этого стало известно, что Москва и Анкара обсуждают создание турецко-российского банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США.

Ранее четверо клиентов британско-литовского банка Revolut рассказали изданию Forbes, что кредитная организация начала блокировать операции россиян по своим счетам. Поводом для ограничений стало ужесточение требований к документами, подтверждающим право проживать в Европе. Как писало издание, именно этот банк стал одним из ключевых для покинувших Россию граждан.