Турция, Таиланд, ОАЭ: куда поехать на Новый год за границу, сколько стоит Туроператоры сообщили россиянам цены на новогодние туры за границей

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Россияне начали активно бронировать новогодние туры. За год спрос на них вырос более чем вдвое, а по некоторым направлениям — еще сильнее. Сами туроператоры связывают это с расширением полетной программы и увеличением географии вылетов. NEWS.ru рассказывает, где сегодня предпочитают отдыхать отечественные туристы и во сколько обойдутся новогодние каникулы за границей в 2023 году.

Как вырос спрос на новогодние туры — 2023–2024

В «Слетать.ру» фиксируют повышенный спрос на новогодние туры. Там NEWS.ru сообщили, что количество заявок с датами заезда в конце декабря — начале января на 112% превышает показатели 2022 года.

По данным FUN&SUN, общий спрос на новогодние туры (с датами заезда с 29 декабря по 8 января) по сравнению с 2022 годом вырос на 58%, а по отдельным направлениям — кратно. Например, на Шри-Ланку — в 4,5 раза, в Таиланд и Абхазию — втрое, Турцию — в два раза. Спрос на путевки в Египет на те же даты увеличился на 90%, в ОАЭ — на 24%, сообщили NEWS.ru в пресс-службе туроператора.

В Anex Tour подтвердили, что по некоторым направления спрос вырос в 2–3 раза, но туроператор это связывает в первую очередь с расширением полетной программы и увеличением географии вылетов. «Поэтому говорить о процентном соотношении будет не совсем корректно, так как в прошлом году мы замечали дефицит перевозки, который сократился в этом году», — пояснил NEWS.ru представитель Anex Tour.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где россияне предпочитают отдыхать на Новый год

Среди зарубежных направлений по уровню спроса лидируют ОАЭ (на их долю приходится 15% общего объема продаж), на втором месте —- Таиланд (14%), далее идут Египет (9%) и Турция (7%), следует из данных «Слетать.ру». В ОАЭ особенно популярны Дубай, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Шарджа и Абу-Даби. В Турции путешественники планируют остановиться в Аланье, Анталье, Сиде, Стамбуле и Кемере. В Египте спросом пользуются любимые россиянами курорты — Шарм-эш-Шейх и Хургада, а в Таиланде — Пхукет и Паттайя.

У Anex Tour пятерка самых востребованных направлений выглядит следующим образом: на первом месте Таиланд, далее ОАЭ, а потом уже Шри-Ланка, Египет и Турция.

У FUN&SUN в топ-10 популярных зарубежных направлений на новогодние праздники входят ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Индия и Шри-Ланка. За ними идут Куба, Сейшелы, Мальдивы и Азербайджан.

В Турции на Новый год туристы оценят высокий уровень обслуживания в популярных отелях по привлекательным ценам, а еще развитую инфраструктуру: подогреваемые бассейны, спа- и фитнес-центры. В Египет россияне едут за теплом, колоритной атмосферой, возможностью насладиться купанием в Красном море и экскурсионным отдыхом. «И в Турции, и Египте в новогоднюю ночь гостей ждут праздничные ужины и развлекательные шоу-программы», — подчеркнули в FUN&SUN.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоят путевки на Новый год в Турцию, Египет, ОАЭ

По данным «Слетать.ру», самые бюджетные среди популярных зарубежных направлений — Турция, ОАЭ и Египет. Заметно дороже обойдется отдых в Таиланде.

Так, цена недельного тура в Турцию на двоих начинается от 128,3 тыс. рублей, в Египет — от 168,6 тыс. руб. В стоимость включены авиабилеты (вылет из Москвы), проживание в отеле 5* по системе «все включено». Стоимость туров в ОАЭ стартует от 137,8 тыс. рублей. Условия: семь ночей на двоих с проживанием в отеле категории 3* и завтраками. Вылет также из Москвы. Аналогичный тур в Таиланд обойдется уже как минимум в 225,9 тыс. рублей. Участие в праздничном банкете в новогоднюю ночь (это относится прежде всего к Турции и Египту) может быть уже включено в стоимость проживания, а может оплачиваться отдельно. Все зависит от выбранного отеля. И этот момент лучше сразу уточнять у туроператора.

Недельный тур в Абхазию на двоих (с вылетом из Москвы в период 29 декабря — 3 января) стоит от 67,7 тыс. рублей (отель 3*, завтраки включены).

В качестве альтернативы можно рассмотреть Азербайджан и Армению. Как рассказали в FUN&SUN, горнолыжный тур в Армению с вылетом 29 декабря на пять ночей (включены перелет, проживание в отеле 4*, завтраки) обойдется путешественникам минимум в 120 тыс. рублей.

Экскурсионный тур в Азербайджан (Баку) на двоих с вылетом 30 декабря на четыре ночи (включая перелет, проживание в отеле категории 4*) стоит от 134 тыс. рублей.

Что еще важно знать

В Новый год туристы стремятся к комфорту отелей уровня 5* или выбирают качественные четырехзвездочные гостиницы. Но, как отмечают в FUN&SUN, самые популярные отели уже «на стопе», особенно на Новый год и на период китайского Нового года. «Туристам, которые планируют провести предстоящие новогодние праздники в странах Юго-Восточной Азии, стоит помнить, что большой спрос на направлении формируют туристы из Китая, а значит, бронировать туры надо заблаговременно», — отметили в пресс-службе туроператора.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда поехать на ноябрьские праздники: какие цены, что с погодой

Перечень самых популярных зарубежных направлений в новогодние каникулы не слишком отличается от наиболее востребованных и бюджетных направлений на ноябрьские праздники. В их числе тоже ОАЭ, Египет, Таиланд и Турция (в первую очередь Стамбул).

И все благодаря теплу и морю. Днем в Дубае и Шардже (ОАЭ) в первую неделю ноября будет плюс 31–33 градуса, а ночью — 25–26. Вода окажется не сильно прохладнее — под плюс 30.

В Паттайе (Таиланд) в первую неделю ноября ожидается ночью 25–27 градусов тепла, а днем — около 31. То есть чуть прохладнее, чем в ОАЭ. А вот температура воды в Паттайе будет такой же, как в Дубае и Шардже — около 30 градусов.

Температура воздуха в Египте в начале ноября будет составлять от 20–21 градуса тепла вечером до 29–30 днем. Температура воды, предположительно, будет доходить до 26 градусов и выше.

В Аланье (Турция) в первую неделю ноября будет от плюс 19 градусов ночью до плюс 24 градусов днем. В Анталье дневная температура такая же, а ночная ниже — 14–15 градусов. В Стамбуле еще чуть ниже — от 12 градусов ночью и до 19 градусов днем. Температура воды на первых двух курортах в начале ноября может достигать 24 градусов.

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