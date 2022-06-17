Траты россиян увеличились на 11,9%

Фото: Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания «Ромир» представила исследование, согласно которому недельные траты россиян по сравнению с прошлым годом выросли на 11,9% (5477 рублей против 4894 рублей). Средний чек вырос на 9,3% (685 рублей против 627 рублей), пишут «Известия».

Эксперты считают, что этому способствовали множество факторов.

Всплеск роста цен наблюдался весной 2022 года с ростом доллара и напряженности на мировых рынках. Тогда товары продавали (и покупали) на 50–100% дороже привычной цены. Когда же рубль значительно укрепился и спал ажиотаж, стоимость импортных товаров также упала, — говорит заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

При этом ждать возвращения цен хотя бы на уровень начала года не приходится. А поскольку чек вырос не столь значительно, можно говорить о том, что люди стали экономить и за чуть большую стоимость покупают меньше.

Рост расходов в реальном выражении означает их сокращение на 5%. По данным «СберИндекса», рост расходов по всем категориям с 8 по 12 июня составил 7,2%, то есть в реальном выражении они сократились ещё сильнее. Малое увеличение среднего чека говорит о том, что покупатели выбирают более дешёвые товары и услуги.

Неравномерно изменился и профиль потребительского рынка. Более качественные товары «вымываются» из-за разрыва экономических связей и ухода западных поставщиков. Покупатели вынуждены выбирать менее качественные и дешёвые. Однако, после мартовского ажиотажа идёт резкое охлаждение спроса, которое усиливается сокращением кредитования.

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