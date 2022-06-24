«Тинькофф» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 4 июля «Тинькофф Инвестиции» введет комиссию за хранение валюты на брокерском счете, сообщается в Telegram-канале брокера. Плата за хранение сумм, превышающих 10 тысяч долларов, евро или британских фунтов, составит 0,033% в день, или 1% в месяц.

С 4 июля в «Тинькофф Инвестициях» вводится плата 1% в месяц на остатки валют: доллар, евро и фунт стерлингов, — указано в Telegram-канале.

Ранее «Тинькофф» сообщил клиентам, что минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 тысяч. Банк введет комиссию в размере 3% на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Исходящие переводы останутся бесплатными до 30 июня.

Позже в банке назвали введение комиссии на SWIFT-переводы вынужденной мерой.

С 23 июня «Тинькофф» ввел новые тарифы за обслуживание валютных счетов. Стоимость их обслуживания составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Плата будет взиматься ежедневно.