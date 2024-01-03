«Тинькофф» усложнит жизнь пользователям: что понадобится для оплаты картой «Тинькофф» сообщил пользователям о переходе на стандарты Минцифры РФ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Тинькофф Банк предложил пользователям переходить на российские браузеры, чтобы продолжать работать в его приложении. Что меняется в системе Тинькофф Банка, как работают сертификаты Минцифры РФ?

Что будет с онлайн-финансами у «Тинькофф»

Некоторые пользователи приложения Тинькофф Банка при попытке оплатить покупки онлайн получили уведомления: «Скоро для оплаты картой понадобятся сертификаты Минцифры. Установите их или используйте браузеры „Яндекс“ и Atom».

Так, для подтверждения оплаты картой в Сети необходимо будет использовать российские браузеры. Их использование станет обязательным условием для подтверждения оплаты.

Как отмечают «Ведомости», российский браузер Atom был создан компанией VK и внесен в реестр отечественного программного обеспечения. «Яндекс Браузер» и Atom получат приоритет при заключении госконтрактов — например, на поставки ПО в российские школы и учебные заведения.

Как скачать сертификаты Минцифры

В «Яндексе» и Atom включено распознавание российских TLS-сертификатов, разработкой которых занимается Национальный удостоверяющий центр (НУЦ РФ). Система сертификатов Минцифры заработала в сентябре 2022 года. Тогда же на российские сертификаты перешел Сбербанк.

«Переход на российские TLS-сертификаты обеспечит независимость от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ ко всем ресурсам», — подчеркнули в Минцифры.

Российские сертификаты доступны для скачивания с сайта госуслуг. Установка корневого сертификата доступна для устройств на базе Android, iOS, Windows, MacOS и Linux. В то же время в ведомстве предупреждают, что после установки сертификатов возможны проблемы с браузерами Opera, Firefox и MIUI.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему «Тинькофф» уходит с лондонской биржи

3 января стало известно, что TCS Group, головная структура Тинькофф Банка, объявила об уходе с лондонской биржи. Как объяснили в банке, «Тинькофф» закрыли торговлю на бирже с марта 2022 года. На бирже не делали никаких предложений банку о возобновлении торгов. «Тинькофф» обратился к финансовым властям Великобритании с требованием исключить их из списков с 31 января 2024 года.

На 8 января назначено внеочередное собрание акционеров группы «Тинькофф». Будет решаться вопрос о смене кипрской юрисдикции на российскую. Эта процедура называется «редомициляция». Предполагается, что структуры TCS переместятся в один из специальных экономических районов в пределах РФ, но в какой, неясно.

За что Центробанк наказал «Тинькофф»

Центробанк России перед Новым годом вынес постановление, в котором объявил о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка, а также ряда других крупных российских банков и микрофинансовой организации. Поводом стали «незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс» действия, связанные с получением информации о кредитах россиян.

Аналогичное решение было принято 14 июля. Наказание по таким статьям для юридических лиц составляет штраф до 50 тыс. рублей. Подобные решения выносятся в случае, если банк запрашивает кредитную историю человека без его согласия. Как сообщают «Известия», российские суды регулярно рассматривают как иски от физических лиц, узнавших об интересе банка к их кредитной истории, так и от Центробанка.

Чтобы физлицу узнать, интересовались ли его кредитной историей третьи лица, необходимо через «Госуслуги» и НБКИ потребовать соответствующую выписку.

Что делать, если приложения российских банков не работают на iPhone

Приложения ряда российских банков перестали работать на устройствах iPhone. В числе этих банков «Сбер», «Хоум Кредит», «Тинькофф», Альфа-Банк, Райффайзенбанк. Приложение ВТБ перестало работать на iOS с 15 декабря 2023 года. Это связано с тем, что у банков был отозван международный сертификат безопасности и остался только российский.

Профильные издания рекомендуют в этом случае установить профиль с сертификатами от Минцифры. Он работает и с устройствами от Apple. ВТБ также продвигает российский браузер для iPhone под названием «Луна», который использует в том числе систему Face Id.

Кроме того, для российских банков, приложения которых не запускаются на iPhone, доступны веб-версии, а также специальный бот в VK.

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