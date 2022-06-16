«Тинькофф» ограничил минимальный размер SWIFT-переводов «Тинькофф» сократил размер SWIFT-переводов до $20 тысяч

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«Тинькофф банк» предупредил клиентов о том, что минимальный размер SWIFT-переводов сократился до $20 тысяч с сегодняшнего дня. В Telegram-канале сотрудники коммерческой организации отметили, что им также придется ввести комиссию в размере 3% на переводы в долларах, евро и фунтах. При этом в банке подчеркивают, что до 30 июня исходящие SWIFT-переводы будут бесплатными для всех клиентов.

Минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 тысяч. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве перестала быть доступна информация о банкоматах Тинькофф Банка, в которых можно снять валюту. До этого в онлайн-банке отражалась карта с точками, где доступна выдача долларов и евро наличными. Клиенты организации пожаловались на отсутствие банкоматов с иностранной валютой и на неработающую карту в приложении.

До этого Тинькофф Банк ввел комиссию для валютных счетов. Ее будут взимать со счетов с более чем €1000 в валюте счета. Плату начнут списывать ежедневно, она составит 1% в месяц.