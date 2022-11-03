Тинькофф Банк получил право выпускать карты китайской UnionPay

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Китайская платежная система UnionPay подключила Тинькофф Банк к эмиссии своих карт. При этом в кредитной организации выпускать банковские карты пока не планирует, сообщает РБК

Агентство отмечает, что на вопрос о сроках о том, когда в банке можно будет оформить карту UnionPay, ответил роботизированный помощник Олег в чате в приложении «Тинькофф».

Недавно мы получили право на эмиссию карт платежной системы China UnionPay, однако пока не выпускаем их для клиентов. Обязательно расскажем, когда начнем это делать, на нашем сайте, — рассказал он.

На запрос агентства ответил представитель банка. По его словам, карты UnionPay не выпускаются, этого нет и в ближайших планах организации.

В настоящее время UnionPay является единственной международной платежной системой, работающей в России.

Ранее стало известно, что банки чешского KB Bank перестали принимать карты UnionPay, выпущенные российскими банками. В самом банке уточнили, что карты китайской платежной системы обслуживались еще пару недель назад, но теперь они не принимаются независимо от страны выпуска.