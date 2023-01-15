РБК: телевизоры в России подорожали примерно на 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средний рост цен на телевизоры в России в 2022 году составил около 10%, сообщает РБК со ссылкой на экспертов рынка. По их данным, среднее значение выросло в основном за счет дорогого сегмента. При этом на базовые модели цены к концу года снизились, отыграв удорожание, которое произошло после введения санкций, отмечает агентство.

Цены на бренды, которые не меняют ничего в своей продуктовой политике, изменились на 0–5% за год. Рост цен в первом полугодии 2022 года полностью нивелировался снижением цены во втором, — заявил бренд-директор дивизиона собственных торговых марок Merlion Кирилл Костюшко.

В «Ситилинке» предположили, что всего в России за год участники рынка продали около 7 млн телевизоров. У этого ретейлера продажи телевизоров в денежном выражении соответствовали прошлогодним показателям, отмечает агентство.

В «М.Видео-Эльдорадо» предполагают, что за год россияне купили примерно 6 млн телевизоров. Цены на основной ассортимент находятся на уровне начала 2022 года, отметили представители компании. Средний чек в 2022 году оказался сопоставим с предыдущим годом и находится на уровне чуть менее 30 тысяч рублей.

Также в «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что три четверти проданных телевизоров были с поддержкой Smart TV, а более 60% проданных телевизоров были моделями от 30 до 45 дюймов.

В ноябре дистрибьюторы сообщали о снижении продаж смартфонов год к году на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном. В третьем квартале 2022 года средняя цена смартфона в России снизилась на 15%, до 19,3 тысячи рублей. Продавцы сообщали, что россияне стали меньше покупать премиальные устройства, выбирая для связи более простые гаджеты.