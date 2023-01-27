Тайна крипторынка: как им манипулируют крупные инвесторы Большинство сделок с криптовалютой на нерегулируемых биржах оказались фейковыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые из США и Китая выяснили — миром криптовалют управляют «отмывочные продажи», или wash trading. В работе, опубликованной Национальным бюро экономических исследований (NBER), были проанализированы сделки на 29 крупнейших криптобиржах мира, в том числе на Coinbase, Binance и Gemini. Выяснилось, что 77,5% сделок на нерегулируемых криптобиржах (зарегистрированных в странах, где нет законов о криптовалюте) были «отмывочными». Как не попасться на уловки трейдеров и не заплатить лишнего за «крипту», расскажет NEWS.ru.

Как промыть деньги и мозги

Конспирологи верят, что мир криптовалют держится на обмане, а биткоин создали инопланетяне. Экономист Линь Уильям Цун из Университета Корнелли, Кэ Тан и Ян Ян из пекинского Университета Цинхуа и Си Ли из Лондонской школы экономики и политических наук, НЛО, конечно, не нашли, но выяснили: большей части сделок с криптовалютой на нерегулируемых биржах (у которых нет соответствующих лицензий) и правда не существует. Их можно отнести к категории wash trading.

«Отмывочные» сделки запрещены на большинстве традиционных бирж. Но в криптомире эта сфера фактически не регулируется надзорными органами. С помощью washing trading крупные игроки могут манипулировать ценами валют ради еще большего заработка. Допустим, на рынке есть какой-то непопулярный актив, скажем, криптовалюта TRX или токен Sandbox. Спрос на них стабильно низкий. И вот внезапно один крупный трейдер начинает во время короткого промежутка времени покупать и продавать эти активы. Другие инвесторы видят это и решают купить «перспективную» валюту, которая внезапно, как им кажется, стала пользоваться спросом. Так хитроумные трейдеры могут искусственно накачать цены на различные криптовалюты, а затем продать их и неплохо заработать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые проанализировали все сделки с четырьмя криптовалютами — биткоином, эфиром, рипплом и лайткоином — на 29 биржах, совершенные за три месяца (c 9 июля по 3 ноября 2019 года). На эти четыре монеты пришлось около 60% оборота бирж. Всего за исследуемый период с ними были совершено 448 млн транзакций.

Рассматривались сделки как на регулируемых площадках (Coinbase, BitStamp, Gemini), то есть на официально зарегистрированных в стране биржах, где есть какое-то законодательство в сфере криптовалют, и получивших лицензию на работу, так и на нерегулируемых (Binance, Huobi, Okex, Bittrex, Bitz, Bibox, CoinEgg и других) биржах, у которых нет лицензии и которые могут быть зарегистрированы как обычные IT-компании.

Исследователи пришли к выводу, что wash trading в криптомире организуют не только трейдеры, но и сами криптобиржи. Так они искусственно завышают объемы торгов и повышают себе рейтинг. Ученые отмечают: часть топ-менеджеров таких криптобирж владеют крупными хедж-фондами (такие фонды инвестируют деньги своих членов с наименьшими рисками) и торгуют на своих же площадках. Пример — криптобиржа Bitfinex, запустившая такой фонд еще в 2020 году. Криптобиржи могут провоцировать washing trading и косвенными методами, например предоставляя клиентам скидки на комиссии за транзакции с какими-то криптовалютами.

Ученые пришли к выводу, что «отмывочные сделки» почти отсутствуют на регулируемых криптобиржах. Зато на нерегулируемых таких сделок большинство.

Кроме того, исследователи делают вывод: «отмывочная торговля» часто ведется с помощью ботов — специально запрограммированных под эту задачу программ. Как правило, используются наиболее простые боты, созданные на Python.

Чаще всего washing trading проводится с криптовалютой риппл — от всех сделок с ней 54,2% являются «отмывочными». Затем следует биткоин — 47,4%, лайткоин с 47% и эфир — 42,3%.

Боты захватывают биржи

Накрутки объемов торгов на небольших нерегулируемых криптобиржах действительно есть, рассказал в комментарии NEWS.ru основатель агентства по оценке цифровых активов Digrate, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейну Арсений Поярков. Крупным криптобиржам такая накрутка не нужна, так как о них и так знают инвесторы.

Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

По словам генерального директора компании «Эксперты бизнес-планирования» Николая Журавлева, при wash trading могут использоваться совсем простые схемы. Например, отправка криптовалюты с одного кошелька на другой (для увеличения объема транзакций). Это напоминает то, как писатель продвигает свою книгу чтобы она стала бестселлером. Он создает сотни поддельных аккаунтов на маркетплейсах для покупки электронных копий своего творения. То же самое происходит и на бирже.

В качестве примера wash trading венчурный инвестор, основатель группы IT-компаний ITGLOBAL.COM Дмитрий Гачко приводит операции на бирже Bit-Z в 2018 году. Утверждалось, что Bit-Z искусственно завышала объем торгов на 93% по некоторым криптовалютам, включая Bitcoin Cash и Ethereum Classic. В 2019 году же компания по торговле криптовалютой Alameda Research обвинила в wash trading одну из крупнейших криптовалютных бирж OKEx. Фирма утверждала, что OKEx завышала объемы торгов на 93%, в основном биткоином и эфиром.

Кроме того, по словам Гачко, wash trading активно применяется на рынке NFT.

Реальных сделок на этом рынке примерно 25%. Все остальные транзакции там накрученные, — сказал он.

Как не попасться на wash trading

По словам Арсения Пояркова, инвесторы должны перед покупкой актива оценивать все риски. Есть самые ликвидные инструменты — эфир и биткоин, а есть активы менее ликвидные, подверженные манипуляциям. Покупая последние после внезапно появившегося к ним интереса на рынке, инвестор рискует остаться с неликвидом, который придется продать дешевле, чем он стоил ранее.

Главный редактор NFT ARTY Мария Стаина говорит, что для выявления wash trading сегодня есть разные инструменты. Например, можно вначале узнать практическую пользу монеты, найдя локации, где она используется. По этой логике мем-монеты Dogecoin и Shiba Inu попадают в список «отмывочных», поскольку они нигде не востребованы. Во-вторых, если криптовалюта торгуется лишь на одной бирже, то лучше ее избегать. В-третьих, если краткие всплески торговой активности сменяются бездействием, то лучше не торговать монетой.

Криптопланета в огне

Wash trading представляет большую угрозу для современной криптоиндустрии, говорят все эксперты.

Он вытекает из отсутствия законодательных ограничений, но вскоре вполне может попасть в правовое поле. Пока что это благоприятная почва для деятельности теневых игроков, — заключил Стаина.

По мнению Журавлева, в результате появляется серая юридическая зона. Фиктивную торговлю не признают многие юрисдикции, например правительство США.

Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Но проблема в том, что никто еще толком не определил, что такое криптоактивы и кто имеет над ними юрисдикцию. Является ли биткоин ценной бумагой и подпадает ли под действие SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США. — NEWS.ru.). Являются ли NFT товарами и могут ли регулироваться CFTC (комиссией по торговле товарными фьючерсами США. — NEWS.ru.). Пока правительство не решит, как классифицировать криптоактивы, регулирующим органам будет сложно контролировать торговлю, — заключил эксперт.

Дмитрий Гачков добавляет, что нечестная торговля подрывает целостность рынка. А это, в свою очередь, может подорвать доверие инвесторов и отбить желание у новых игроков покупать криптоактивы.