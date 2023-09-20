Страны Африки стали меньше пользоваться рублем при расчете с Россией

Фото: Chen Binjie/Xinhua/Global Look Press

Порт Танжер-Мед в Танжере, Марокко

Страны Африки сократили долю рубля при расчетах с Россией за экспорт товаров, пишет РБК со ссылкой на статистические данные Банка России. В июле этого года при подобных расчетах в основном применялись валюты дружественных стран.

Как отмечает издание, на валюты дружественных стран приходится 78,8% всего расчета за российский экспорт. Это стало наиболее высоким уровнем с января 2021 года. При этом доля «недружественных» валют сократилась — до 8,5% в июне и 58,9% в мае.

При отказе от доллара и евро африканские страны преимущественно использовали рубль. Однако им стали пользоваться меньше в июле на фоне падения курса, когда доллар преодолел отметку 90 рублей.

Таким образом, на рубль при расчетах за импорт из Африки в июле пришлось 34%, на доллары и евро — 47,4%, на прочие валюты — 18,7%.

Ранее врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов назвал главной статьей доходов федерального бюджета после нефти и газа экспорт продовольствия. По его словам, рост экспорта продукции АПК составляет порядка 70% в весовом выражении. В стоимостном — несколько меньше из-за «конъюнктуры цен».

По мнению заместителя главы департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, экспорт российского продовольствия является наименее уязвимой сферой экономики. Он пояснил, что в мире продолжается рост потребности в сельскохозяйственной продукции при повышении цен на фоне глобальной инфляции.