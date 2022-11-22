Страховщик выплатил клиентам по страхованию грузов почти 500 млн рублей

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Компания «Ингосстрах» за 9 месяцев 2022 года выплатила своим клиентам 493 млн рублей по страхованию грузов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

Отмечается, что за этот период страховщик урегулировал 11 164 страховых случая. К наиболее частым рискам, которые реализовались в этом году при перевозке грузов, относятся хищение, повреждение и просрочка в доставке. В настоящее время общее количество клиентов компании по страхованию грузов достигло 3800 юридических и физических лиц. Чаще всего страхуют грузы компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

Самыми крупными страховыми случаями стали повреждение трансформатора при автоперевозке, выплата достигла 31,5 млн рублей, и повреждение груза рыбной продукции в результате морской перевозки, по которому ущерб составил 7,5 млн рублей.

Абсолютное большинство клиентов приобретают максимальное покрытие, соответствующее условиям «С ответственностью за все риски». Оно обеспечивает защиту от повреждения или полной гибели всего или части груза практически по любой причине, также, как правило, по данным условиям застрахованы риски кражи, грабежа и разбойного нападения. Во многих случаях по требованию финансирующих банков и на основании контрактов купли-продажи от компаний поступают запросы на включение дополнительных рисков, характерных для определенных видов грузов или транспортировки, — заявил Роман Голубев, начальник управления страхования грузов компании «Ингосстрах».

На сегодняшний день страхование грузов наиболее востребовано среди российских и иностранных компаний, занимающихся внешней торговлей и имеющих большой опыт внешнеторговых операций. К видам грузов, которые чаще всего страхуют клиенты компании, относятся продукция сельского хозяйства, оборудование, различные виды товаров народного потребления, транспортные средства и продовольственные товары.

В онлайн-сегменте через сайт компании за 9 месяцев 2022 года было заключено 11% от общего числа договоров по страхованию грузов, что на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем сборов по страхованию грузов в онлайне за указанный период составил почти 433,7 млн рублей, прирост по сравнению с 9 месяцами 2021 года — 136%. Чаще всего в онлайне в качестве грузов страхуют товары народного потребления, одежду, белье, пищевые продукты, медикаменты и медпрепараты.