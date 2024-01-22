Стоимость кредитов станет понятней: получится ли на них сэкономить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 21 января в России вступили в силу новые правила в регулировании потребительского кредитования. Банки и МФО теперь обязаны включать в расчет полной стоимости кредита (ПСК) расходы на допуслуги, которые зачастую навязываются клиентам при выдаче займа. И это не единственное нововведение. NEWS.ru рассказывает, поможет ли это заемщикам лучше понимать, сколько они должны банку и за что.

Что изменилось в законодательстве

Расчет ПСК

Теперь банки и микрофинансовые организации (МФО) должны включать в расчет полной стоимости кредита (ПСК) не только сумму основного долга и процентов, но и все расходы, без которых банк не выдаст кредит (либо выдаст, но на менее привлекательных условиях).

Речь идет о дополнительных платежах за страховку, по комиссиям от предоставления других услуг и так далее. Теперь оплата работ или товаров, которые сопутствуют оформлению договора, тоже будет теперь учитываться в ПСК.

Как пояснили в Центробанке, в ПСК включат и «максимально возможную сумму расходов заемщика». Для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное — стоимость при снятии наличных.

В ЦБ указывают, что данные не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий. Просто теперь все тайное станет явным, эти комиссии будут отражены в ПСК.

Если же допуслуги не влияют на выдачу кредита, кредитор должен письменно уведомить заемщика о праве отказаться от них. Либо же сообщить, как этот отказ отразится на условиях кредита.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Период охлаждения»

Также закон продлевает для заемщиков «период охлаждения» — время, в течение которого клиент вправе отказаться от навязанных ему услуг, которые он приобрел вместе с кредитом.

Осенью ЦБ отмечал рост жалоб на навязывание услуг при выдаче кредита — порядка 60% всех обращений. Самыми популярными были страховки, подписка на онлайн-кинотеатр, консультации психолога, астролога, юриста, ветеринара и прочие допуслуги.

Теперь заемщик сможет отказаться от личного добровольного страхования, навязанных работ и услуг в течение 30 дней с момента заключения договора. До 21 января 2024 года такой «период охлаждения» составлял 14 дней

При этом кредитор должен всегда уведомлять заемщиков о времени его завершения в личном кабинете, СМС, push-уведомлении или иным электронным способом, чтобы клиенту было максимально просто отказаться от ненужной услуги. Если страховая компания, оказывающая услуги, отказывается возвращать деньги, то заемщик имеет право требовать возмещение от банка-кредитора.

Реклама кредита

Поправками ужесточаются и требования к рекламе кредитных продуктов и микрозаймов. С 23 октября прошлого года кредитные организации обязаны указывать ПСК в процентах годовых, а также дополнительные условия, но только на сторонних носителях и сайтах.

Теперь аналогичное требование действует в отношении рекламы на сайтах самих банков и МФО, в мобильных приложениях и непосредственно в офисе. Информация о полной стоимости кредита должна быть написана тем же шрифтом, что и «привлекательные» проценты.

Что изменится непосредственно для заемщиков

Эффективность нового закона NEWS.ru попросил оценить экспертов.

По мнению доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, нововведения должны помочь заемщикам. Раньше банк мог навязывать клиентам дополнительные услуги, из-за чего платежи по кредиту возрастали, говорит она.

Теперь это ограничили, клиенты больше могут не переплачивать за ненужные опции. «Заемщик будет обращать внимание на наличие допуслуг и то, как от них может отказаться», — продолжает Ермилова. По словам эксперта, некоторые крупные банки в кредитном договоре указывают, что от страховки можно отказаться без последствий.

Правда, в этом случае банки, скорее всего, будут более тщательно подходить к проверке кредитоспособности заемщика, считает она.

А вот старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Антон Рогачевский считает, что для заемщика, в принципе, ничего не поменяется, просто финансовые сделки станут более прозрачными. При выборе банка новые правила тоже не особо помогут. «Расчет полной стоимости будет проводиться на основании оценки клиента, а это возможно после оформления заявки и предоставления документов», — объясняет эксперт. Что касается отказа от допуслуг, то клиента здесь никто не ограничивает. Но надо смотреть, как изменится ставка при отказе от той или иной услуги, добавляет Рогачевский.

Вырастут ли ставки по кредитам

Ермилова не верит, что банки в ответ на новые меры станут повышать ставки, тем более в условиях высокой конкуренции. «Это не очень рационально, ведь для банков важны клиенты. Лояльный клиент принесет больше выгоды, чем его отсутствие», — рассуждает она. Банки не станут повышать цены на свои услуги, в противном случае им самим станет невыгодно продавать кредиты, соглашается Рогачевский.

Как можно снизить процент по кредиту

Чтобы заем стал дешевле, можно сделать следующее:

— улучшить свою кредитную историю. Если в прошлом были просрочки по кредитам, можно взять несколько небольших займов, например в микрофинансовой организации или при покупке товаров в магазинах (POS-кредиты), и быстро их вернуть;

— взять кредит в банке, где клиент уже обслуживался. Поможет в том числе прошлая история кредитов и вкладов в этом банке или участие в зарплатном проекте;

— взять более крупную сумму и на более долгий срок, чем планировалось сначала. Тактика кажется странной, но часто ставки на долгосрочные кредиты значительно меньше, чем на краткосрочные;

— показать максимально полный пакет документов, подтверждающих доходы и в целом уровень благосостояния — банк может в том числе учитывать движимое и недвижимое имущество клиента. А еще лучше подтвердить наличие дополнительных источников заработка, если такие есть;

— оформить страховку, если речь идет о долгосрочном кредите;

— обращаться в банк лично, а не онлайн. При живом общении клиент может произвести приятное впечатление на менеджера банка. С бесчувственным алгоритмом это не пройдет.

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