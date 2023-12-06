В РФ появятся социальные вклады: какие по ним проценты, кто сможет открыть

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных вкладах. Таким способом там хотят поддержать россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. NEWS.ru рассказывает, кто сможет открыть такой вклад, на каких условиях, а главное, чем он выгоднее классических депозитов.

На каком этапе принятие закона о социальных вкладах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание особых банковских продуктов — социального счета и социального вклада.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект был разработан при участии ЦБ и внесен в Госдуму в мае этого года. Предполагается, что он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Кто сможет открыть соцвклад или соцсчет

Проект закона разработан специально для того, чтобы поддержать граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, дать им возможность получать гарантированный доход.

Поэтому открыть соцвклад или соцсчет смогут только малообеспеченные россияне, получающие социальную поддержку от государства (информация о них есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения — ЕГИССО).

Максимальный срок вклада — 1 год, потом можно будет продлить, но при условии, что вкладчик продолжает получать помощь от государства как малоимущий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каковы условия по социальным вкладу и счету

Ставка по соцвкладу, говорится в законопроекте, будет привязана к ключевой ставке ЦБ. Каждый месяц социальные вкладчики будут ежемесячно получать проценты из расчета: ключевая ставка (на момент начисления) плюс один процентный пункт (п. п.). То есть, если бы можно было открыть такой вклад сейчас, то он предлагал бы 16% годовых (сегодняшняя ключевая ставка в 15% плюс один п. п.). Социальный счет тоже будет доходным, но расчет иной: ключевая ставка минус один п. п (но только на сумму, не превышающую 50 тыс. рублей). А еще при совершении операций по социальному счету в размере до 15 тыс. рублей никакую комиссию брать не будут.

И в целом обслуживание таких вкладов и счетов будет бесплатным. Причем отказать малоимущим в открытии соцквлада или соцсчета банки не смогут. Но есть важное условие — вклад или счет должен быть один. Все операции по соцсчету будут осуществляться только в рублях с использованием карты «Мир».

Открыть социальный вклад (или счет) можно будет через портал госуслуг и только в банках, участвующих в системе обязательного страхования вкладов. То есть средства вкладчиков будут защищены.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько граждан в России имеют низкие доходы

В первом полугодии 2023 года Росстат насчитал 17,3 млн человек (11,9%) жителей страны с доходами ниже границы бедности (ее определяют ежеквартально путем умножения базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный период).

В первом квартале граница бедности была зафиксирована на уровне 14 026 руб., во втором — 14 184 руб. а в целом за первое полугодие — 14 106 руб.

Сколько россиян из этих 17 млн смогут позволить себе иметь социальные вклады? Скорее всего, не так много, ведь доход малоимущих в основном уходит на текущие нужды. Опросы показывают, что самая крупная статья расходов наших соотечественников (не только малоимущих) —- это продукты питания. То есть на еду они тратят даже больше, чем на аренду жилья, ипотеку и кредиты. Можно предположить, что в таких условиях об открытии депозитов задумываются немногие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как оценивают идею соцвкладов в финансовом сообществе

Как ранее отмечал один из авторов законопроекта — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сегодня в банковской системе хороший процент можно получить только c крупных вкладов, а на небольшие дается очень низкая ставка. «Чаще всего малоимущие держат свои сбережения наличными в кошельках. Наш механизм позволит сберечь эти суммы в кредитных организациях под хороший процент», — пояснил он.

Член Совета директоров Центробанка Михаила Мамута ранее заявил NEWS.ru, что социальные вклады будут востребованы большим количеством людей.

«Возможность накапливать деньги с гарантированным доходом выше ключевой ставки может быть весьма привлекательной. И это показывает достаточно большое количество исследований, в том числе международных», — пояснил представитель ЦБ. По его словам, такие депозиты помогут россиянам откладывать деньги на учебу для детей или улучшение жилищных условий.

Что думают о социальных вкладах эксперты

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов видит в этом призыв государства переходить от сбережений «под подушкой» в финансовый сектор, так как социальный вклад явно нацелен на граждан с низким уровнем финансовой грамотности и боязнью банков. «На это указывает и формат продукта, и способ его оформления. Но популярность его будет ограничена, а продвижение будет лежать не на плечах кредитной организации», — говорит собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский саму идею о вкладе для бедных называет, мягко говоря, странной. «Если люди запрашивают пособия, меры социальной поддержки, то откуда у них лишние деньги для того, чтобы нести их в банки и открывать социальный вклад?» — возмущается собеседник NEWS.ru.

По разным данным, у 50–70% населения вообще нет никаких сбережений, напоминает Кричевский. С чего вдруг в Думе решили, что граждане, едва сводящие концы с концами, понесут последние кровные в банки, неясно, говорит эксперт. «Какой смысл и реальная польза во всей этой раздутой якобы социальной истории, тоже совсем непонятно», — заключает он.

Будет ли социальный вклад выгоднее классических

Вопрос о выгодности социального вклада тоже спорный, считает Дмитрий Ферапонтов. Сегодня, по его словам, банки и так предлагают широкий спектр инструментов сбережения и накопления — от текущих счетов с начислением процентов на остаток до инвестиционных продуктов.

Всегда можно найти вклад в топ-20 банков, максимально близкий к ключевой ставке ЦБ, соглашается Алексей Кричевский. «Дело не в том, будет соцвклад выгодным или нет. Дело в том, что сама по себе постановка вопроса о социальном вкладе — это издевательство над самыми незащищенными и необеспеченными слоями населения», — резюмирует он.

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