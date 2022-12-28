Стало известно, зачем вкладчикам переносить деньги из банка в банк Банковский специалист Амиров: причиной переноса вкладов являются более высокие ставки

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Основной причиной переноса денежных средств из одного банка в другой является более высокая ставка. Однако предложения конкурирующих компаний могут таить в себе не только выгоду, но и подвох. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.

Он отметил, что в первую очередь необходимо оценить сроки размещения и сумму, которую планируется отправить на счет. В ряде случаев высокие процентные ставки работают только в отношении крупных сумм денег в течение одного года. Таким обазом, подобная ставка может оказаться выгодна людям с серьезными накоплениями, в ином случае выгоды от переноса денег может и не быть.

По словам Амирова, однозначно выгодно переводить деньги в другой банк, если сумма накоплений в такой ситуации превышает страховой лимит в 1,4 млн рублей. Однако в этом случае нужно обратить внимание на условия вклада. Он может иметь инвестиционную составляющую, а это не гарантирует хороший доход

Ранее в Центробанке России предложили создать социальный банковский вклад для россиян с небольшими доходами, который подразумевает гарантированное начисление дохода по проценту, привязанному к ключевой ставке. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что данная мера будет стимулировать установление более высоких процентов по небольшим вкладам. Он пояснил, что банки больше заинтересованы в привлечении крупных вкладов и ощутимые доходы по проценту можно получить именно от них, тогда как большинство россиян может сделать лишь небольшой вклад, за который полагается небольшой процент.