Стало известно, в каких вакансиях выросли зарплаты Авито: зарплаты копирайтеров, репетиторов и учителей за год выросли вдвое

Зарплаты копирайтеров, репетиторов и учителей за год выросли вдвое и выше. Об этом NEWS.ru сообщили эксперты сервиса «Авито Работа», которые составили топ-15 вакансий с выросшими за год зарплатными предложениями. В частности этим летом по сравнению с прошлым копирайтерам предлагают уже в 2,4 раза больше денег (82,3 тыс. руб. в месяц), репетиторам — в 2,2 раза больше (81 тыс. руб.), а учителям — в 1,9 раз больше (65,8 тыс. руб. в месяц).

Топ-3 открывают такие профессии, как копирайтер, репетитор и учитель с приростом в 2 раза и более. Впервые в основную тройку вошли несколько представителей сферы образования, что можно объяснить активной подготовкой работодателей к новому учебному году, — сказано в исследовании.

На четвертом месте рейтинга расположились рекрутеры, средние предлагаемые зарплаты которых выросли в 1,8 раз, до 72,3 тыс. руб. Пятерку замыкают токари с ростом зарплат в 1,7 раза, до 97,3 тыс. руб. Затем идут фрезеровщики (1,7 раза, 94,7 тыс. руб.), стропальщики (1,7 раза, 68,9 тыс. руб.), упаковщики (1,6 раза, 60 тыс. руб.), машинисты (1,6 раза, 87,8 тыс. руб.), наладчики (1,5 раза, 80,4 тыс. руб.), smm-специалисты (1,5 раза, 54,4 тыс. руб.), слесари (1,4 раза, 66,3 тыс. руб.), бригадиры (1,4 раза, 99,4 тыс. руб.), сварщики (1,4 раза, 74,9 тыс. руб.), дорожные рабочие (1,4 раза, 60,7 тыс. руб.).

Ранее в исследовании аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщалось, о серьезной нехватке рабочих кадров в большинстве регионов России. В свою очередь, анализ объявлений на сайте HeadHunter (HH) также выявил, что количество вакансий летом 2023 года увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако количество резюме выросло лишь на 15%.