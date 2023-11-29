Раскрыта цена качественного шампанского Эксперт Дробиз: цена качественного шампанского в России начинается от 240 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качественный алкоголь не обязательно должен дорого стоить, заявил NEWS.ru директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, цена качественного шампанского в магазинах начинается от 240 рублей. Но относительно подделок беспокоиться не стоит, добавил он. В российской легальной рознице продается исключительно официальная продукция, отметил эксперт.

Стоимость шампанского в магазинах начинается от 240 рублей. Это минимальная розничная цена. За 300 рублей можно купить уже достаточно хорошее шампанское. Газированные винные напитки, не путайте с шампанским, стоят еще дешевле — около 200 рублей, — заявил Дробиз.

Говоря о качестве напитков, продающихся по минимальным ценам, Дробиз отметил, что качество — это в первую очередь соответствие ГОСТам. Аналитик привел в пример вино.

Например, то вино, которое продается по 400 рублей за бутылку, производится по тем же техническим документам, что и вино за 200 рублей, — пояснил он.

При этом эксперт напомнил, что с 2016 года в российской легальной рознице, то есть в лицензированных торговых точках, продается исключительно легальная продукция. Поэтому покупателям не стоит переживать по поводу того, что они «случайно» могут купить в магазине суррогатный алкоголь.

Ранее россиянам рассказали, что к Новому году цены на алкоголь в целом вырасти не должны. Дробиз отмечал, что СМИ иногда нагнетают зловещую атмосферу, обещая рост цен на алкоголь, однако никогда ни в одной стране мира цены на алкоголь перед Новым годом не растут. Напротив, предновогодний период — это период растущих продаж и массовых скидок, в том числе и на алкоголь. Это касается прежде всего шампанского, которое всегда продается по сниженным ценам. Поэтому нет нужды запасаться им заранее, говорил аналитик. Исключения коснулись вин из «недружественных стран», пошлины на которые повысили российские власти. В результате они могут подорожать на 11%.