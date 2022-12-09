Стало известно, сколько россияне готовы потратить на застолье в Новый год «Ромир»: более 50% россиян готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей

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Больее 50% россиян не готовы потратить на новогодний стол более 5 тысяч рублей. При этом каждый третий готов раскошелиться на 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ромир», которые приводит РИА Новости.

По результатам исследования, на праздничный новогодний ужин не готовы истратить более 5 тысяч рублей 59% россиян. При этом каждый третий потратит от 5 до 10 тысяч рублей. Также 8% граждан готовы потратить на застолье от 10 до 15 тысяч рублей, а 3% — более 15 тысяч.

Вариант до 5 тысяч чаще выбирала молодежь — 73%, а вот более 15 тысяч готовы тратить преимущественно россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Граждане от 45 до 59 лет чаще других выступали за промежуточный вариант от 5 до 10 тысяч, а от 10 до 15 тысяч — россияне от 25 до 34 лет.

По мнению экспертов, несмотря на стремление к экономии в сложный экономический период, граждане продолжают радовать себя приятными покупками и ищут возможности для сохранения привычного образа жизни.

Ранее нутрициолог-диетолог Наталия Чистякова отметила, что ногие россияне стараются привести свой вес в норму к Новому году, но после новогодних застолий вновь набирают лишние килограммы. Чтобы этого не произошло, следует изначально правильно худеть, соблюдая определенное время для приема пищи. По словам специалиста, если наладить сам режим питания, то вес уйдет безвозвратно и новогоднее изобилие не скажется на фигуре.

Эксперт по корпоративным мероприятиям Роман Горбань в свою очередь рассказал: чтобы не попасть в неудобное положение на корпоративе, следует знать три главных правила: не мешать алкоголь, закусывать и забыть про газированные напитки. По словам специалиста, пить алкоголь лучше только одного вида и желательно холодным.