Стало известно, сколько россиян ставят зарплату выше других ценностей НАФИ: 40% россиян называют высокий заработок главным ориентиром в жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чуть меньше половины россиян считают своим главным жизненным ориентиром высокие доходы и ценят зарплату больше, чем семью, здоровье и профессиональную самореализацию, свидетельствуют результаты опроса 1,3 тысячи трудоустроенных граждан (работающих по найму, не руководителей и не собственников бизнеса), проведенного Аналитическим центром НАФИ и оказавшегося в распоряжении NEWS.ru. Высокая заработная плата выступает важнейшим мотивирующим фактором в работе.

40% россиян называют высокий заработок главным жизненным ориентиром. Профессиональная самореализация также входит в топ-5 жизненных приоритетов трудоустроенных россиян, уступая место таким ценностям, как семья и здоровье и высокий заработок, — сказано в исследовании.

Среди факторов мотивации к работе опять же лидирует получение достойной зарплаты (назвали 45% опрошенных). С большим отрывом в топ-3 мотиваторов вошли возможность видеть результаты своего труда (27%) и поддержка близких (26%). Перспективы карьерного роста в данном контексте значимы только для 15% специалистов.

70% работающих россиян удовлетворены текущим развитием их карьеры, а 27% — нет. 84% трудоустроенных россиян декларируют заинтересованность в дальнейшем развитии карьеры. В их числе преимущественно молодежь, специалисты со стажем работы до 7 лет и те, кто уже занимают руководящие позиции.

Для 60% трудоустроенных россиян основной приоритет карьерного развития на ближайшее время — увеличение уровня заработной платы. Каждый четвертый (23%) ставит своей целью профессиональное развитие, а каждый десятый (13%) — продвижение по должностной лестнице.

В НАФИ отмечают, что у россиян до сих пор существует целый ряд ограничивающих установок, в том числе и гендерных, которые мешают в развитии карьеры. В их числе: боязнь занимать публичные должности или высокие позиции, связанные с большими рисками, необходимость выбора карьеры или семьи в качестве приоритета, стереотипы о том, что женщины не созданы для руководящих позиций и теряют свою привлекательность, добиваясь профессионального успеха, и так далее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарплаты копирайтеров, репетиторов и учителей за год выросли вдвое и выше. По данным сервиса «Авито Работа», этим летом по сравнению с прошлым копирайтерам предлагают уже в 2,4 раза больше денег (82,3 тысячи рублей в месяц), репетиторам — в 2,2 раза больше (81 тысячу рублей), а учителям — в 1,9 раза больше (65,8 тысячи рублей в месяц).