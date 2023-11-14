Стало известно, сколько россиян работали в ноябрьские праздники «Авито.Работа»: 55% россиян пришлось работать в ноябрьские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более чем половине россиян пришлось работать в праздники 4–6 ноября, сообщили NEWS.ru в сервисе по подбору персонала «Авито.Работа». Площадка провела опрос среди 10 тысяч человек в самых разных городах. При этом почти треть работавших в праздники не получили компенсацию за свой труд.

В этом году больше половины (55%) респондентов работали в праздники 4–6 ноября. Среди всех респондентов, работавших во время праздников, 38% отметили, что работодатель оплатил переработки в двойном размере. Премию и дополнительные дни отдыха получили 14% и 13% опрошенных соответственно. 29% заявили, что компенсацию за сверхурочную работу не получили, — сказано в исследовании.

Больше всего работали во время праздников респонденты из Перми (63%), Воронежа (61%), Екатеринбурга (59%), а также в равной степени из Омска и Челябинска (57%). Спокойно отдохнуть удалось жителям Уфы (не работали в праздники 59% респондентов), Казани (54%) и Волгограда (52%), поскольку на их работе не было нужды трудиться сверхурочно.

В разбивке по профессиональным сферам работой в праздничные дни занимались большинство сотрудников сегментов традиционной торговли (66%), искусства и развлечений (64%), фитнеса и салонов красоты (62%), сельского хозяйства (62%) и автомобильного бизнеса (62%). Меньше тревожили на выходных сотрудников из сфер бухгалтерии, администрирования, консалтинга и образования.

Ранее сообщалось, что меньше трети россиян (28%) могут себе позволить откладывать деньги с зарплаты каждый месяц. А из тех, кто откладывает в принципе, половина может это делать лишь в сумме до пяти тысяч рублей, и то нерегулярно. Большие суммы, до 100 тысяч рублей, удается выделять только представителям сфер консалтинга, банкинга, инвестиций, IT и автомобильного бизнеса. Еще 30% хотели бы откладывать деньги, но пока не имеют такой возможности.