Стало известно, сколько россиян хранят заначку «Ромир»: более 50% россиян не имеют сбережений в рублях или долларах

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Значительная часть жителей России (52%) не имеют каких-либо сбережений, сообщили изданию Lenta.ru специалисты исследовательского холдинга «Ромир». По их словам, такой вывод был получен по результатам общероссийского опроса, участие в котором приняли свыше 4,3 тысячи совершеннолетних россиян. Отмечается, что граждане, все же имеющие сбережения, чаще всего хранят их в рублях.

Аналитики холдинга подчеркивают, что сбережения в рублях хранят около 40% россиян. Еще в 7% российских семей сбережения хранятся как в отечественной, так и в иностранных валютах. Согласно данным опроса, лишь 1% респондентов хранят деньги исключительно в долларах или евро.

Специалисты отмечают, что число граждан, не имеющих сбережений, постоянно меняется. Чаще всего оно колеблется в пределах от 50% до 53%. Число россиян, хранящих деньги в рублях, варьируется в пределах от 39% до 42%. Авторы исследования считают, что граждане успешно приспособились к жизни в условиях санкционного давления, а вопрос их сбережений стабилизировался.

Экономист Михаил Беляев ранее рассказал, как сформировать финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций. Он советует россиянам откладывать около 10% своего дохода, так как эта сумма чаще всего не оказывает ощутимого воздействия на качество жизни и удовлетворение потребностей.