Стало известно, сколько Россия заработала с продажи газа за рубли РИА Новости: Россия за счет продажи газа за рубли заработала 2,3 трлн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва заработала как минимум 2,3 трлн рублей с начала действия указа президента Владимира Путина о продаже природного газа недружественным странам за рубли РФ, сообщило РИА Новости. Агентство в расчетах опиралось на данные платформы ООН Comtrade и Евростата.

С апреля 2022 года по январь текущего года страны Евросоюза заплатили России за поставки трубопроводного газа €31 млрд, или 2,2 трлн рублей. Еще примерно на €920 млн, или 66 млрд рублей, закупили газа другие недружественные европейские страны.

В том числе трубопроводный газ покупают Венгрия (769 млрд рублей), Италия (655 млрд), Греция (328 млрд) и Словакия (310 млрд рублей). Не раскрывают статистику по торговле газом такие крупные импортеры, как Австрия и Германия.

Ранее власти Украины подтвердили намерение отказаться от пролонгации соглашения с «Газпромом» о транзите газа, срок действия которого истекает в конце 2024 года. Министр энергетики страны Герман Галущенко не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировку газа из России в обход контрактов с «Газпромом». Он также заявил о планах Евросоюза полностью отказаться от российского голубого топлива в ближайшие годы.