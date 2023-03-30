Стало известно, сколько получают вахтовики в России «Авито Работа»: средняя зарплата вахтовиков в РФ составила 93,4 тыс. руб.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Средняя зарплата вахтовика в России составила 93,4 тыс. руб., но опытные специалисты могут заработать в разы больше. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса по поиску вакансий «Авито Работа». По данным сервиса, в марте этого года интерес к вахтовому графику вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возможно, дело в том, что с 1 марта заработал закон, обязывающий работодателей оплачивать проезд работников к месту работы.

Средняя зарплата вахтовых работников по России составила 93 425 рублей. По сравнению с мартом прошлого года она выросла на 13%. Самые высокие средние зарплаты у вахтовиков в Сибири. Так, в Иркутске средняя заработная плата составляет 111 582 рубля, в Красноярске — 110 756 рублей, в Омске — 106 304 рубля. Однако опытные специалисты могут претендовать и на более высокую оплату труда, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Например, в Новороссийске требуются рабочие на монтаж, разборку и дефектовку растворно-бетонных узлов и бетоносмесителей. Вакансия доступна только специалистам с опытом работы, но зато они могут получить до 500 тыс. руб.

В Стерлитамак требуется тракторист-комбайнер. Работодатель обеспечивает проживанием, питанием, спецодеждой, компенсирует стоимость проезда к месту работы и медкомиссию. За месяц можно заработать до 214 тыс. руб., за вахту — 429 тыс. руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе нужен ведущий инженер по гидравлическому разрыву пластов. Вакансия доступна специалистам с опытом работы инженером ГРП не менее года, действующим удостоверением ГНВП и горным допуском. Работодатель обеспечивает проживанием, оплачивает переезд, оформляет страховку ДМС. Заработная плата — от 244 тыс. руб., есть вознаграждение по итогам года.

В Соль-Илецке на работу вахтовым методом на сезон приглашается агроном с опытом работы по выращиванию овощных и бахчевых культур. Заработная плата — до 300 тыс. руб., выплаты — дважды в месяц.

На «Авито Работе» сейчас опубликовано более 200 тыс. вакансий для вахтовиков с оплатой проезда, говорят в сервисе. Наибольший объем найма вахтовых сотрудников обеспечивает Москва. В марте московские работодатели опубликовали более 125 тыс. предложений работы вахтой. В числе регионов-лидеров также Уфа (более 14 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (более 13 тыс. вакансий), Екатеринбург (почти 12 тыс. вакансий), Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Пермь.

Ранее NEWS.ru писал о том, какие соцгарантии работодатели сейчас чаще всего предлагают работникам. 21% участников специального опроса отметили, что работодатель полностью или частично компенсирует расходы на питание и чаще — в корпоративной столовой. Помимо этого, 19% сотрудников пользуются корпоративной связью, еще 18% отметили, что им возмещают расходы на транспорт, а при использовании личного автомобиля в служебных целях — затраты на его содержание. 32% респондентов рассказали, что в их компаниях предоставляют дополнительную медицинскую страховку, а 37% опрошенных сообщили, что работодатели занимаются обучением сотрудников.