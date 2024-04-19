Стало известно, скольким россиянам придется работать на майские «Авито Работа»: половине россиян придется работать в майские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половине россиян придется трудиться в майские праздники, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Авито Работа» по итогам проведенного опроса. Как свидетельствуют его результаты, 50% россиян планируют выполнение рабочих задач в праздничные дни. В опросе участвовали более семи тысяч работающих граждан.

Аналитики выяснили, что 50% опрошенных россиян планируют выполнение рабочих задач в праздничные дни. Так, из всех опрошенных 28% заявили, что будут работать все майские праздники, 16% — только в период с 28 апреля по 1 мая, а 6% — в период с 9 по 12 мая, — отметили в «Авито».

Треть (33%) россиян не собираются работать в майские праздники, еще около 17–18% пока не знают, будут ли они работать. Интересно, что женщины (39%) чаще мужчин (25%) сообщали, что не собираются работать в государственные выходные.

Чаще других о том, что они собираются работать в майские праздники, сообщали работники сфер онлайн-торговли (75%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (71%), фитнеса и салонов красоты (70%), традиционной торговли (65%), сельского хозяйства и агропрома (63%, что свойственно специфике их деятельности.

Напротив, большинство специалистов бухгалтерии и финансов (54%), административной работы (54%), образования и науки (52%) сообщили, что не собираются работать в майские праздники. В прошлом году в майские праздники работали 46% россиян.

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