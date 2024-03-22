Стало известно об увеличении лимитов по кредиткам для россиян РБК: банки впервые с осени подняли лимиты по кредитным картам для россиян

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года достиг 96,6 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро». При этом уточняется, что этот показатель увеличился впервые с сентября прошлого года.

Так, средний размер лимита снижался на протяжении четырех месяцев подряд, потеряв 12,2% от пикового значения 106,4 тысячи рублей. За февраль он прибавил 3,4%. Вместе с тем в этом же месяце российские банки оформили клиентам, выступающим в качестве физических лиц, 2,08 млн кредитных карт. Их совокупный лимит составил 200,8 млрд рублей. В сравнении с январем 2024 года количественный показатель поднялся на 5,1%, а денежный — на 8,6%.

Ускорение продаж кредиток в феврале стало самым заметным, подчеркнули в издании. Начиная с сентября объем выдачи падал или показывал незначительный прирост. Однако февральский показатель оказался лишь на 8% ниже, чем среднемесячный объем выдачи карт в течение 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ ряда китайских банков проводить платежи российских контрагентов связан с давлением США и Евросоюза. По его словам, это не помешает развитию торговых отношений между Москвой и Пекином.