Стало известно о проверке ЦБ аудитора лишенного лицензии КИВИ Банка «Ведомости»: Центробанк проводит проверку в отношении аудитора КИВИ Банка

Центральный банк России проводит проверку в отношении компании Kept — аудитора КИВИ Банка, лишенного лицензии в феврале этого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции на выявление у кредитной организации рисковых операций.

Отмечается, что КИВИ Банк неоднократно получал предписания от Центробанка и попадал под его ограничения. Проверку проводит департамент корпоративных отношений ЦБ по соблюдению «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Как указывают «Ведомости», раньше аудиторов прежде всего проверяли на предмет исполнения правил аудиторской деятельности (закона об аудите), а затем уже по 115-ФЗ.

10 апреля Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать АО «КИВИ Банк» по заявлению Банка России. Функции ликвидатора организации выполнит Агентство по страхованию вкладов.

КИВИ Банк выступал оператором популярного платежного сервиса QIWI-кошелек. В суде представитель временной администрации банка в лице АСВ заявил, что активы организации оцениваются в 68,3 млрд рублей. Его обязательство оценили в 43,2 млрд рублей, что указывает на отсутствие признаков банкротства у кредитной организации.

В феврале Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объем активов КИВИ Банка превышает обязательства на 28 млрд рублей, что позволит ему расплатиться с клиентами. Она добавила, что у кредитной организации лицензия была отозвана за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства.