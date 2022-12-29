Стало известно, на сколько сократились траты россиян перед Новым годом «Коммерсант»: предновогодние траты россиян сократятся на 24%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Траты жителей России перед новогодними праздниками оказались минимальными за последние пять лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Тинькофф Касса». Согласно прогнозам, 30 декабря, в день пикового спроса перед Новым годом россияне могут потратить на 24% меньше денег.

По информации СМИ, на сокращение расходов влияет уход многих иностранных брендов с российского рынка, а также уменьшение количества сезонных акций и распродаж. Так, в торговых центрах Москвы число посетителей относительно аналогичного периода прошлого года упало на 11%.

По оценке аналитиков, перед Новым годом траты жителей России вырастут на 44% относительно будничного показателя, тогда как в 2019–2021 годах россияне тратили 30 декабря на 68% больше, чем в обычные дни.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что фастфуд стал единственным сегментом на рынке общепита Москвы, который смог в этом году нарастить поток посетителей, тогда как ресторанам и кафе приходится мириться с потерей трафика. Если покупательская способность продолжит падать, то потребители предпочтут питаться дома.

Кроме того, средний чек жителей РФ в барах и ресторанах за год снизился на 26%. Аналитики связали эту тенденцию с желанием россиян сэкономить перед Новым годом и сокращением необязательных трат. При этом число покупок увеличилось на 43%, а средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей.