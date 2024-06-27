Стало известно, кто в России получает самые большие дивиденды Forbes: Алекперов возглавил список богатейших россиян по доходу от дивидендов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вагит Алекперов

Бывший президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов второй год подряд возглавил топ-50 богатейших россиян по доходу от дивидендов, сообщает Forbes. Как подсчитал журнал, за 2023 год он заработал на этом 177,4 млрд рублей. Общее состояние миллиардера за год увеличилось до $28,6 млрд.

Лидерство в списке топ-50 Forbes бизнесмен сохраняет второй год подряд. В прошлом году его дивиденды составили 155,7 млрд рублей. На сегодняшний день он поднялся на 59-е место в общемировом рейтинге журнала.

В апреле Forbes назвал Алекперова самым богатым человеком России. За год его состояние увеличилось на $8,1 млрд. Первое место в этом списке бизнесмен тогда занял впервые.

До этого сообщалось, что в России появилась первая супружеская пара миллиардеров. По данным Forbes, ими стала чета Луценко, владеющая агропромышленной ГК «Содружество». Стоимость принадлежащих им российских и белорусских активов превысила $2 млрд, при этом пара владеет бизнесом в равных долях.

Больше других российских миллиардеров за первые пять месяцев года заработал бывший бенефициар СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Общее состояние богатейших бизнесменов России увеличилось за этот период на $17,762 млрд.