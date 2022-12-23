Стало известно, когда в России запустят цифровой рубль Цифровой рубль в России могут начать запускать до конца 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс запуска цифрового рубля в России может начаться до конца 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова. По словам депутата, есть вероятность, что соответствующий законопроект внесут в конце декабря.

В течение 2022 году проводилось тестирование ряда операций с цифровыми рублями, а в апреле следующего года планируется пилотирование операций на ограниченном круге клиентов банков.

В Банке России отметили, что разработка концепции цифрового рубля начиналась до ухода крупных поставщиков ПО из России, работа по созданию и тестированию платформы цифрового рубля проводится в штатном режиме.

Цифровой рубль позволит государству повысить уровень контроля за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных средств и других процессов,— добавили в ЦБ.

Сейчас идет работа над банковскими системами и «оптимальным клиентским путем» при совершении операций.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалюты. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в стране пока отсутствуют специальные законодательные акты для такого вида деятельности. Закон же позволит декларировать доход и уплачивать налоги.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь заявлял, что Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России.