Процесс запуска цифрового рубля в России может начаться до конца 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова. По словам депутата, есть вероятность, что соответствующий законопроект внесут в конце декабря.
В течение 2022 году проводилось тестирование ряда операций с цифровыми рублями, а в апреле следующего года планируется пилотирование операций на ограниченном круге клиентов банков.
В Банке России отметили, что разработка концепции цифрового рубля начиналась до ухода крупных поставщиков ПО из России, работа по созданию и тестированию платформы цифрового рубля проводится в штатном режиме.
Цифровой рубль позволит государству повысить уровень контроля за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных средств и других процессов,— добавили в ЦБ.
Сейчас идет работа над банковскими системами и «оптимальным клиентским путем» при совершении операций.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалюты. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в стране пока отсутствуют специальные законодательные акты для такого вида деятельности. Закон же позволит декларировать доход и уплачивать налоги.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь заявлял, что Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России.