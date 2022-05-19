Стало известно, когда решится вопрос индексации соцвыплат в России Орешкин: на следующей неделе Госсовет обсудит индексацию соцвыплат

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Помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что вопрос об индексации социальных выплат россиянам будет решён на Госсовете по социальной политике, передаёт РИА Новости. Бывший министр экономики России отметил, что Путин планирует провести заседание на следующей неделе.

Президент России на следующей неделе планирует провести Госсовет по социальной политике, на нём будут приняты решения по индексации соцвыплат, — рассказал Орешкин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что параметры индексации пособий и пенсий ещё не определены, но правительство прорабатывает этот вопрос. По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, индексация, вероятно, будет проводиться с учётом официальных данных Росстата.

Орешкин, в свою очередь, заявил, что в ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд, и инфляция не перевалит за 15%. По его словам, снижение внутреннего валового продукта РФ будет гораздо меньше, чем прогнозируется.