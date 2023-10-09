Стало известно, когда может укрепиться рубль Эксперт Марков: курс рубля может вырасти до 90 рублей за доллар в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль способен укрепиться к доллару до 90 руб., заявил NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. По его мнению, произойдет это лишь в 2024 году. Для этого должны сработать меры Центробанка по укреплению курса национальной валюты, считает эксперт.

Банк России в последнее время предпринимает активные шаги по укреплению курса рубля — повышение ключевой ставки, ограничение на проведение некоторых операций с валютой и т. д. В случае их успешной реализации, а также при отсутствии серьезных политических и экономических потрясений рубль может укрепиться к доллару до 90 руб. Но скорее в следующем году, — заявил Марков.

Эксперт добавил, что незначительные изменения валютного курса не сильно влияют на цены. Но если рубль заметно окрепнет, то цены снизятся.

Но, как показывает практика, в сторону повышения цены меняются гораздо быстрее, чем в сторону понижения, — указал Марков.

Утром 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже вырос до 101 рубля. В последний раз американская валюта поднималась до этих значений 14 августа. Тем временем евро вырос до 106,9 рубля, а юань — до 13,84 руб. На момент написания материала доллар превысил на торгах 101,7 руб., евро — 107,5 руб., а юань — 13,9 руб. Рост курса доллара выше 100 руб. прокомментировал глава Министерства финансов Антон Силуанов. В частности, он заявил Telegram-каналу SHOT, что «кому надо больше, кому — меньше», а Москве важны предсказуемость и стабильность американской валюты.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал справедливый курс доллара. Он считает, что сейчас американская валюта должна стоить 120 руб. По его словам, многие участники рынка считают, что есть какая-то отметка, которая станет решающей для рубля, на ней он найдет баланс и начнет укрепляться. Но правда в том, что такой отметки нет, сказал он.