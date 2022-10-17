Стало известно, какие продукты могут подорожать в России до конца года Доцент Лебединская: до конца года в РФ могут подорожать картофель, капуста, перец

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В ближайшее время в России не следует ожидать значительного и резкого роста цен на продукты питания. Это связано с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции. Однако не исключена некоторая коррекция цен на картофель, капусту, грунтовой перец и баклажаны. Также в пределах 5% вырастут цены на рыбу. Об этом агентству ПРАЙМ сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, это связано с тем, что правительство страны совершает ряд усилий для сдерживания цен. Кроме того, нет особых причин для их роста в целом.

В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает, — сказала Лебединская.

Она добавила, что в связи с введением эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж в так называемые недружественные страны динамика цен на зерно и мясо сохранится на прежнем уровне.

Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%, — отметила экономист.

Она не исключила снижения цен на ряд товаров народного потребления, например, офисную бумагу и канцелярские принадлежности.

Ранее стало известно, что «Черкизово» не станет производить меньше фрикаделек, которые прежде поставлялись в IKEA. По словам директора по переработке ООО «Пит-Продукт» (входит в группу) Мариуша Левоца, ту же самую продукцию вскоре можно будет приобрести в розницу. Однако рецепт будет немного отличаться от того, что использовался при приготовлении фрикаделек для IKEA. Продукция появится в магазинах Metro, уже сейчас она отгружается для «Ашана» и «Ленты».