Стало известно, какие магазины в России сдерживают цены на продукты Х5 Retail Group продлила программу сдерживания цен на социально значимые продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазины Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») продолжают сдерживать рост цен на социально значимые продукты по еще прошлогодней договоренности с ФАС. Об этом NEWS.ru в кулуарах ПМЭФ-2023 заявил директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Богданов.

У нас до сих пор [с прошлого года] действует договоренность с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о том, чтобы добровольно ограничивать торговые наценки на [социально значимые] товары, которые мы получаем от поставщиков. Кроме того, если поставщики повышают цены, мы стараемся растягивать удорожание продуктов по времени, — сказал Богданов.

Также при повышении цен поставщиками торговые сети Х5 Retail Group могут компенсировать разницу в цене из собственного бюджета, добавил Богданов.

В начале прошлого года по договоренности с ФАС Х5 Retail Group ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщового набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. Такие товары обещали выделить на полках магазинов специальными ценниками.

Уже летом годовая инфляция может ускориться, предупреждают в Центробанке. Скорее всего, уже в июле — сентябре она будет на 4% с лишним выше, чем годом ранее. По оценкам экономистов, рост цен на отдельные продукты и товары за лето может в несколько раз превысить эту цифру. Что именно и насколько подорожает в ближайшие месяцы, разобрался NEWS.ru.