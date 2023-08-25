Стало известно, как выросли цены на одежду и обувь Ретейлеры: импортные одежда и обувь подорожали в августе на 10–20%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на импортные одежду и обувь в РФ пришлось повысить на 10–20% в августе из-за слабого рубля, сообщили NEWS.ru на условиях анонимности представители двух компаний из сферы фэшн-ретейла. При этом цены выросли даже на продукцию, которую закупали раньше при более выгодном курсе: бизнесу нужны деньги на приобретение уже более дорогой новой партии.

Цены в этом году вплоть до августа в нашем бренде не поднимались совсем, но с августа повышение на 20% было обусловлено ростом курсов доллара и евро. Ведь и закупка товаров за рубежом, и их доставка оплачиваются в иностранной валюте. Даже формально российский бизнес все покупает в Китае, то есть опять же — за иностранную валюту, — сказал собеседник NEWS.ru.

Представитель другого ретейлера сообщил, что две недели назад тоже из-за курса доллара его компании пришлось поднять цены на 10–15%. И он отметил, что до этого, с началом спецоперации на Украине и последующими скачками курсов, его бизнес был вынужден повысить цены на 30%.

Ранее сообщалось, что недавний рост курса доллара до отметок 95–100 рублей приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах уже в ближайшие месяцы. Часть из них имеют импортное происхождение, а в состав цены других продуктов все равно входят расходы на зарубежное производственное оборудование. NEWS.ru собрал в одном материале все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары. При этом зарплаты россиян в долларовом эквиваленте упали на 66% с июня прошлого года, когда курс доллара был равен 57 руб.