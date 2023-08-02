Стало известно, как сократились доходы самозанятых в России ФНС: доходы самозанятых в России за июль сократились на 2,2 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выручка самозанятых в июле сократилась на 2,2 млрд рублей по сравнению с показателем прошлого месяца, сообщили в Федеральной налоговой службе. Согласно официальной статистике, показатель зафиксировался на уровне 108,72 млрд рублей. Как следствие, сократились и налоговые выплаты.

По данным ФНС, в июле самозанятым начислили 4,99 млрд рублей налогов, что на 125,6 млн рублей меньше, чем месяцем ранее. При этом физические лица выплатили 1,354 млрд рублей, юридические — 3,63 млрд рублей.

Судя по статистике, снижение прибыли совпало с увеличением количества самозанятых граждан. С начала 2023 года это число выросло на 23%, достигнув в июле отметки в 8,06 млн человек. В июне среди россиян было 7,85 млн самозанятых.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о налоге для удаленных сотрудников. Единый НДФЛ в размере 13–15% будет распространяться как на резидентов, так и на тех, кто проживает за границей. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.

Ставка устанавливается в стандартном размере 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%. Мера призвана уравнять в налогообложении удаленных сотрудников из России и из-за рубежа.