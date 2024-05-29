Стало известно, как семьям с детьми получить выплаты «налогового кешбэка» РБК: «налоговый кешбэк» смогут получить семьи с двумя и более детьми в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьи с двумя и более детьми в России смогут получить так называемый «налоговый кешбэк», информирует РБК. Минтруд разработал соответствующий законопроект, который регламентирует предоставление возврата по НДФЛ семьям с детьми, в связи с расширением прогрессивной шкалы. В рамках схемы ежегодно планируется возвращать 101 млрд рублей.

Родителям необходимо соответствовать ряду условий, чтобы получить выплаты. Так, возраст детей в семье не должен превышать 18 лет. В случае, если ребенок получает образование по очной форме обучения, — 23 лет. Получить «налоговый кешбэк» сможет каждый из родителей. Однако у них не должно быть задолженности по алиментам.

Предоставлять выплаты будет не ФНС, а Социальный фонд. Родителям нужно будет направить заявление через Госуслуги или МФЦ. Сделать это необходимо в период с 1 мая по 1 октября года, следующего за годом, где уплачен НДФЛ.

Министерство труда разработало и внесло в правительство проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Подлинность документа изданию подтвердил источник, знакомый с содержанием. Проект разработан «в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения».

Ранее в России продлили выплаты 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотеки до конца 2030 года. На пролонгацию нормы от федерального бюджета необходимо 647,59 млрд рублей. Соответствующее решение приняла Госдума.