Стало известно, как подорожают импортные товары из-за роста доллара Эксперт Антонов: импортные товары могут подорожать на 10–15% из-за курса доллара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рост курса доллара приведет к увеличению цен на импортные товары, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В течение ближайших двух месяцев они могут подорожать на 10–15%, считает он. Это касается техники и электроники, автомобилей, медицинских препаратов, одежды и обуви, туристических услуг — авиабилетов и проживания в отелях, уточнил эксперт.

Повышение курса доллара и евро может привести к росту цен на импортируемые товары и услуги в России, такие как техника, электроника, автомобили, медицинские препараты, одежда и обувь, а также туристические услуги — отели и авиабилеты. Они подорожают на величину ослабления рубля, плюс инфляции. В течение ближайших двух месяцев цены вырастут на 10–15%. Многое будет зависеть от времени доставки товаров и выкладки на прилавки, — заявил Антонов.

Эксперт напомнил, что с середины сентября курс доллара вырос на 7,6%. Кроме того, санкции и сокращение ассортимента могут привести к дефициту некоторых товаров на рынке, что тоже может спровоцировать рост цен на них, отметил Антонов.

В перспективе повышение курса доллара и евро может привести к росту инфляции в целом, так как многие товары и услуги в России зависят от импорта, — указал он.

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации предложил спасти рубль от излишней волатильности путем использования нестандартных методов валютного контроля. По его словам, это может быть китайская модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками. Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В ЦБ пояснили, что решение было принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране.