Стало известно, как подорожает мясо в ближайший месяц «АБ-Центр»: рост цен на мясо в России может составить до 8% к сентябрю из-за ослабления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на различные виды мяса только за ближайший месяц может составить до 8%. Об этом сообщил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Сильнее всего должна подорожать курица, цены на которую, впрочем, и так уже побили исторический рекорд в 196,93 руб. за килограмм в рознице.

К сентябрю курица может подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1-2%, потому что цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает. Предпосылок для сильного роста цен на баранину нет, он также может составить 1-2%, — сказал Плугов.

Он отметил, что основная причина подорожания мяса —- ослабление рубля. Это приводит к удорожанию кормовых добавок (в том числе витаминов), импортных лекарств (например, антибиотиков) и сельскохозяйственного оборудования. Говоря же конкретно о говядине, эксперт отмечает ее высокую себестоимость. «Чтобы вырастить птицу на убой, нужен месяц, свинью — полгода, а для быка это порой несколько лет», — резюмирует он.

В связи с высокими ценами на говядину на кости — в среднем 494,81 руб. за килограмм в конце июля — ее потребление в России сокращается, добавляет аналитик. Рост цен на нее составил 1% за три месяца, но почти 30% за два года. А свинина на кости в конце прошлого месяца стоила 312,58 руб. за килограмм (за три месяца подорожала на 2%, а за два года — на 7,3%). Дороже всего сейчас россиянам обходится баранина на кости. За три месяца она подорожала на 6,8%, до 589,76 руб. за килограмм, говорит Плугов.

Ранее стало известно, что розничные цены на куриное мясо в конце июля побили исторический рекорд, дойдя до 196,93 руб. за килограмм. Это также выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы составляла 191,84 рубля за кг. К апрелю 2023-го года она подешевела до 170 руб., но за последние три месяца опять сильно подорожала — на 14-15%. А за два года цены и вовсе выросли на 18,1%. Но это — только официальная статистика Росстата. По данным аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриная тушка в июне стоила гораздо дороже — в среднем 270 рублей за килограмм.