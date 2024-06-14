Стало известно, как отреагировали акции МосБиржи на новые санкции Акции МосБиржи падали более чем на 6% на фоне новых санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции Московской Биржи 14 июня падали в цене более чем на 6,5% после введенных новых санкций, следует по результатам утренних торгов. По состоянию на 10:01 мск их стоимость снижалась на 6,51%, до 233,21 рубля за бумагу. Спустя полчаса падение замедлилось, цена акций установилась на уровне 236,99 рубля, что равноценно снижению на 5%.

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение СВО. В санкционный список вошли семь российских судов для перевозки, «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара», Амурский металлургический комбинат, Московская Биржа и другие предприятия.

Вслед за этим Банк России отменил торговые сессии до 09:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа». Ограничения начали действовать с 14 июня 2024 года. Накануне акции рухнули почти на 16%.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что санкции в отношении МосБиржи необходимо отменить. По его словам, рестрикции причинят ущерб экономике ФРГ и других европейских стран. Однако, считает он, нынешнее правительство этого не понимает.