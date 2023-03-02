Стало известно, как может подорожать «борщовый набор» продуктов в России Эксперт Плугов: картофель в России может подорожать на 25% к концу весны

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Картофель в России может подорожать на 20–25% в ближайшие три месяца. Об этом NEWS.ru сообщил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Причем российский картофель подорожает не так сильно, но сильное повышение средних цен произойдет за счет импортных корнеплодов.

До конца весны российский картофель в рознице может подорожать на 15%. Но у Росстата этот показатель, скорее всего, окажется выше, потому что в оценке динамики цен у них также учитывается более дорогой импортный картофель из Египта, Ирана, Азербайджана. Соответственно, рост средневзвешенной цены будет выше — на 20–25%, — сказал Плугов.

Аналитик также допускает, что цены на морковь, свеклу и капусту могут вырасти на 10–15% на фоне сокращения запасов урожая прошлого года.

Скорее всего, подорожает и лук, но такого роста, который мы наблюдали в первые недели 2023 года, уже не будет. Тем не менее к концу марта лук вырастет в цене более чем на 10–15%, — добавил Плугов.

Цены на муку, крупы (гречиху, а также ячневую и перловую крупу) на фоне роста объемов производства зерна если и вырастут, то в пределах общей инфляции, добавляет эксперт. Напомним, ЦБ ожидает ее на уровне 5–7% по итогам года.

А вот рис и пшено могут заметно подорожать, так как в нашей стране и риса, и проса (именно оно используется для производства пшена) собрали меньше, чем обычно, — сказал Плугов.

Подробнее о том, какие продукты подешевеют, а какие подорожают по итогам весны — в материале NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru также писал о том, что лидером по росту цен с начала года среди других продуктов стали огурцы. С конца декабря до середины февраля они подорожали на 58%. Покупатели жаловались, что овощ стоит дороже мяса. Цена «зеленого» начиналась от нескольких сотен, а где-то превышала тысячу рублей за килограмм. NEWS.ru узнал о причинах резкого роста цен, а также о том, когда стоимость огурцов и других овощей пойдет на спад.