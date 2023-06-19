Стало известно, к чему приведет введение новых купюр в России «Коммерсант»: появление новых купюр приведет к всплеску мошенничества и технических сбоев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение Центробанком РФ в оборот купюр нового образца номиналом в одну и пять тысяч рублей приведет к росту случаев мошенничества и числа технических сбоев. Эксперты считают, что новые банкноты смогут принимать около 40% банкоматов, а готовность счетно-сортировальных машин распознавать фальшивки находится под сомнением, сообщает «Коммерсант».

Самое важное — это готовы ли к распознаванию новых банкнот счетно-сортировальные машины, в том числе у самого ЦБ, поскольку именно с их помощью определяют фальшивки и удаляют их из оборота. В нынешних условиях введение новых купюр может привести к всплеску мошенничества и технических сбоев, — цитирует издание свой источник.

Появление новых купюр в обращении ожидается в конце 2023 года. В 2024 году будут введены в обращение банкноты номиналом 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Ранее сообщалось, что в случае обнаружения фальшивой купюры россиянам следует незамедлительно отнести ее в отделение полиции или ближайший банк. Об этом рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева. При этом она предупредила о необходимости внимательно проверять полученные купюры.