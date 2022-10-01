Стало известно, что случится с долларом в ближайшую неделю Аналитик Антонов: в начале новой недели рубль продолжит умеренно укрепляться

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В начале следующей недели высока вероятность того, что рубль продолжит умеренно укрепляться, несмотря на негативный фон. В начале октября его стоимость может достичь 55-59 рублей за одну американскую единицу, курс евро ожидается на уровне 54-58 рублей. Такой прогноз сделал в беседе с агентством ПРАЙМ финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

На завершающейся неделе курс валют был весьма статичен, доллар держался у показателей в 58 рублей, евро — 56 рублей. Волатильность возросла в пятницу, 30 сентября, напомнил эксперт. Это произошло на фоне введения новых санкций в отношении России.

Однако нужно понимать, что последующие ограничения Вашингтона и Брюсселя против Москвы могут свести к минимуму торговлю иностранной валютой, — подчеркнул Антонов.

Мощным негативным фактором здесь выступило усиление напряженности между Россией и Западом, новый пакет санкций и авария на трубоповодах «Северный поток −1» и «Северный поток — 2». Есть вероятность, что на следующей неделе влияние этих факторов будет полностью отыграно. Однако рубль имеет тенденцию к укреплению, в связи с чем октябрь также может стать для него успешным, в особенности если Мосбиржа прекратит организованные торги долларом и евро.

Ранее Владислав Антонов предполагал, что в краткосрочной перспективе курс рубля может продолжить укрепляться. В октябре он может вырасти до 53 рублей за доллар и до 50 за евро. Однако существуют предпосылки того, что к концу года доллар вновь вырастет до докризисных значений в 70 рублей за одну американскую единицу.