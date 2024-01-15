Стали известны детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи РБК: в подлоге о банкротстве СПБ Биржи говорилось о 435 млн рублей долга

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Поданное в ноябре в суд заявление о банкротстве СПБ Биржи, которое площадка назвала подложным, утверждает о просроченной задолженности перед Сбербанком и ВТБ, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что сумма задолженности составила 435 млн рублей.

В заявлении говорится, что просьба о признании СПБ Биржи несостоятельной основывается на задолженности в 245 млн рублей перед Сбербанком и 190 млн рублей перед ВТБ. Также авторы обращения указали на то, что из-за санкций США площадка не сможет исполнять свои обязательства.

При этом заявителем указана сама СПБ Биржа. На заявлении стоит оттиск печати торговой площадки, которая похожа на печать старого образца, и подпись ее генерального директора Евгения Сердюкова. Сама СПБ Биржа заявляет, что у нее нет долгов, а подпись и печать подделали. Отсутствие долгов РБК подтвердили в ВТБ.

О подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи стало известно 27 ноября. Гендиректор Сердюков уточнил, что ликвидироваться или оформлять банкротство площадка не планирует. При этом в Центробанке назвали ситуацию совершенно недопустимой и близкой к преступлению. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута призвал разобраться в инциденте правоохранителей и Банк России.