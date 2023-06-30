Стала известно, сколько россияне задолжали банкам «Известия»: задолженность россиян перед банками превысила 30 трлн рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По состоянию на 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Центробанка РФ. Месяцем ранее этот показатель составлял 27,8 трлн рублей, а в конце 2022 года находился на уровне 26,9 трлн.

По данным «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), которые приводит издание, уровень закредитованности граждан (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) вырос с начала года с 35% до 41%. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство выросла до 509,6 тысячи рублей.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» сообщил, что объем проблемной задолженности по кредиткам в РФ достиг рекордных 225 млрд рублей. Просрочка по выплате займов обновила исторический максимум и составила 12% от портфеля.

В свою очередь юрист Антон Палюлин рассказал, что у должников не могут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке, а также еду, одежду, обувь и инструменты для работы общей стоимостью до 10 тысяч рублей. Эксперт при этом уточнил, что предметы роскоши, например, украшения, дорогостоящая техника и дизайнерские аксессуары подлежат конфискации. По его словам, личный автомобиль тоже может быть исключен из списка предметов для дальнейшей конфискации, если его владелец является инвалидом.