Стала известна стоимость скидочных новогодних туров АТОР назвала цены скидочных туров за границу на Новый год

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Цены недельных путевок за границу на Новый год со скидками начинаются от 109 тыс. руб. для двоих. Такое предложение действует, например, для желающих поехать в Объединенные Арабские Эмираты в гостиницу 4*, сообщил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Он уточнил, что речь идет о не распроданных пока турах, на которые операторы предлагают скидки.

Объединенные Арабские Эмираты — скидочная путевка с вылетом 28 декабря и отдыхом от семи ночей для двоих в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить от 109 тыс. руб., в пятизвездочном с завтраками — от 132 тыс. руб. С вылетом 2 января семь ночей для двоих в четырехзвездочном отеле с завтраками обойдутся от 165 тыс. руб, в пятизвездочном с завтраками — от 220 тыс. руб., — сказал Артур Мурадян.

В то же время туры в Египет с вылетом 31 декабря и отдыхом в отеле 4-5* в течение восьми ночей по системе «все включено» для пар начинаются от 145 тыс. руб. Недельная путевка в Турцию с вылетом в ту же дату и «олл-инклюзивом» в пятизвездочном отеле обойдется двоим путешественникам в 130 тыс. руб. и выше.

На порядок дороже — десятидневные туры в Таиланд с вылетом 30 декабря. Отдохнуть на Пхукете будет стоить от 320 тыс. руб. на двоих в отеле 4*, в Бангкоке — от 325 тыс. руб.

Еще дороже обойдутся Мальдивы — недельные туры на Новый год начинаются от 500 тыс. руб. на двоих по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле и от 900 тыс. руб. — в пятизвездочном отеле. И именно в случае с Мальдивами не учтены авиабилеты, которые дополнительно обойдутся каждому путешественнику в 135–180 тыс. руб.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян пояснил: в конце этой недели ожидалось появление по-настоящему «горящих» туров со скидками в 15–25%. Однако из-за роста курса доллара скидки стали менее ощутимыми.

Ранее NEWS.ru сообщал о средних ценах на горнолыжный отдых, который из-за санкций стал возможным для россиян в основном лишь внутри страны. Так, 3–6 дней в Сочи, в Красной Поляне, в отеле 4* вместе с перелетом обойдутся паре в 172 тыс. руб. За путевку на Эльбрус двое горнолыжников отдадут гораздо меньше — 90 тыс. руб. за пять дней в 2-3* и авиабилеты. Примерное такое же предложение в Архызе обойдется в 95 тыс. руб.

Подробнее об этих и других направлениях горнолыжного отдыха — в большом материале NEWS.ru.