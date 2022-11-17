Стала известна новая схема мошенников с банковскими картами «Известия»: мошенники убеждают россиян перевести деньги на их же счет для кражи денег

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники начали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках. После того, как все деньги оказываются на одном счете, их воруют, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что о схеме рассказала одна из пострадавших. В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) объяснили, что злоумышленники сначала получают доступ к одному онлайн-банку через вирус или фишинг, затем «стягивают» туда деньги с карт клиента в других финансовых организациях. Выводят все за один раз.

Использование мошенниками данной схемы изданию подтвердили в крупнейших банках. Активно использовать схему злоумышленники начали в последние несколько месяцев. В АРФГ считают, что поскольку перечисление средств на собственный счет кажется россиянам безопасным, они доверяются такому сценарию мошенников.

Ранее заместитель директора АРФГ Ирина Маслова сообщила, что финансовые мошенники снимают со счетов россиян в среднем по 40 млн рублей в день. Она добавила, что организация совместно с Банком России проводит мониторинг, насколько брокеры и финансовые организации позволяют себе недобросовестные практики.