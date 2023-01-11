Средний чек россиян в продуктовых супермаркетах вырос в январе на 11%

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россияне в январские праздники 2023 года потратили в продуктовых супермаркетах на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек по итогам начала месяца составил 598 рублей. При этом число покупок снизилось на 5%. Данные подсчетов аналитиков «Чек Индекс» приводит РИА Новости.

Средний чек в продуктовых супермаркетах составил 598 рублей — это выше на 11% по сравнению с прошлым годом и на 6% ниже, чем в декабре, — говорится в исследовании.

Также аналитики подсчитали траты в других популярных категориях. Средний чек в гипермаркете составил 1210 рублей, что на 6% ниже прошлогоднего и на 1% выше декабрьского. Число покупок при этом выросло на 14%.

Траты в ресторанах и барах в среднем составили 1127 рублей, что на 6% больше прошлогодних и на 2% больше декабрьских. Число покупок увеличилось на 6%.

Что касается кафе и столовых, то там сумма среднего чека оказалась на уровне 707 рублей. Это на 12% выше, чем год назад и на 13% выше, чем в декабре. При этом покупки уменьшились на 3%. Показатели фаст-фуда составили 478 рублей — на 7% выше прошлогодних и на 2% выше декабрьских. Число покупок при этом снизилось на 9%.

Ранее психолог Марина Гладышева заявила, что тем, кто потратил много денег в праздники, не стоит «договариваться с собой» и оправдывать необдуманные покупки. По ее словам, будет полезно немного «погрызть себя», чтобы адекватно оценить ситуацию и спланировать предстоящие расходы, так как в январе траты придется снизить.

В свою очередь психолог Юлия Хадарцева отметила, что многие люди обещают себе «начать новую жизнь с 1 января», однако делать это нужно постепенно. По ее словам, если человек хочет регулярно заниматься спортом, то он может начать с одного занятия в неделю и постепенно увеличивать нагрузку. В случае с питанием также следует шаг за шагом отказываться от вредных продуктов.