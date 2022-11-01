Список соцвыплат на карты «Мир» увеличится более чем на 30 видов

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Список социальных выплат на карты «Мир» с 1 ноября увеличится более чем на 30 видов, сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев в эфире телеканала «Россия 24». Среди новых выплат появятся ежемесячные государственные, социальные, специальные стипендии; компенсация расходов на ЖКХ, финансовая поддержка безработных, компенсация расходов на газификацию жилья и другие.

С 1 ноября расширяется список социальных выплат, которые можно зачислять с помощью номера карты, так называемые прямые выплаты. Это более 30 новых выплат, — сказал Комлев.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что российские долгожители могут получить на свой день рождения дополнительные денежные выплаты. Такого рода подарки делаются, например, в Москве по достижении жителем возраста 100 и 101 года. В этой связи причитается единовременная выплата в размере 28 692 рубля и 17 216 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге на 90-летний юбилей власти города назначают выплату в размере 15 тысяч рублей, на 95 лет — 20 тысяч, на 100 лет — 25 тысяч рублей.

До этого доцент РЭУ Людмила Иванова-Швец сообщила, что День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, станет причиной изменения в графике начисления пенсий. По ее словам, пенсионеры получат свои выплаты до начала праздников. При этом пока остается неясной ситуация с теми, кто получает пенсию в отделениях почты России. По словам Ивановой-Швец, если отделения будут работать, то граждане получат свои пенсии, например 5 ноября.