СПБ Биржа временно остановила торги ценными бумагами после сбоя

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

СПБ биржа в понедельник, 13 мая, объявила о приостановке торгов ценными бумагами из-за технического сбоя. На сайте торговой площадки сообщается, что приостановка произошла в 12:05 по московскому времени, причины сбоя выясняются.

ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 12:05 организованных торгов ценными бумагами. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении биржи.

Ранее СПБ биржа специализировалась на торговле зарубежными ценными бумагами, но остановила торги ими после введения в отношении торговой площадки санкций США. В настоящее время на СПБ бирже торгуются исключительно российские акции. В последний раз биржа приостанавливала торги из-за сбоя в конце 2023 года.

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